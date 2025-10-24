В отношении судьи Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела: о непредоставлении преимущества пешеходу, езде без ОСАГО и остановке на пешеходном переходе

В отношении судьи Игоря Захарова возбуждено несколько административных дел.

Ранее стало известно , что судья PARI Первой лиги и FONBET Кубка России Игорь Захаров, управляя BMW X6, не уступил дорогу пешеходу на переходе, а потом несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщает «Бизнес Online», сотрудники Госавтоинспекции по Казани задержали Захарова. Отмечается, что инцидент произошел 8 октября.

В отношении судьи составлено три административных материала по ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»), ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе») и ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»).