НБА. «Никс» примут «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
В матчах соперников по прошлому плей-офф «Нью-Йорк» примет «Бостон», а «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
