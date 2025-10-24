Бухаров про «Зенит»: «Конвейер по убиванию российских футболистов. Сумасшедшие условия»
Александр Бухаров считает, что трансфер в «Зенит» вредит россиянам.
«Это конвейер такой по убиванию российских футболистов. Сумасшедшая конкуренция, сумасшедшие условия. Не зря они шестикратные чемпионы», – сказал экс-форвард петербуржцев в разговоре с Олегом Ивановым.
«Тенденция показывает так, что реально туда люди едут годик посидеть, за чемпионством, а потом уже разъезжаются в аренды или еще куда-нибудь, только единицы остаются, кто терпит», – отметил Иванов.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2014 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ВидеоСпортс”
