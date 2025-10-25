«Нью-Джерси» одержал 7 побед подряд и возглавил общую таблицу НХЛ. Это 7-й случай в истории лиги, когда такая серия следует после поражения в 1-й игре
«Девилс» обыграли «Сан-Хосе» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Шелдона Кифа набрала 14 очков в 8 матчах и возглавляет таблицу Восточной конференции и лиги в целом.
Отметим, что «Нью-Джерси» выдал серию из 7 побед после поражения в первой игре сезона – от «Каролины» (3:6). Это 7-й такой случай в истории лиги.
Ранее длинные серии побед после поражения в первом матче выдавали «Айлендерс» (1982/83, 8), «Филадельфия» (1981/82, 7), «Сент-Луис» (1997/98, 7), «Рейнджерс» (2009/10, 7) и «Анахайм» (2013/14 и 2014/15 – 2 раза по 7).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
