РФС об ударившем пешехода судье Захарове: «Не будет назначаться на ближайшие матчи ФНЛ. Ожидаем пояснений по происшествию»

Ударивший пешехода судья Игорь Захаров временно отстранен.

Ранее стало известно , что судья PARI Первой лиги и FONBET Кубка России Игорь Захаров, управляя BMW X6, не уступил дорогу пешеходу на переходе, а потом несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.

В отношении Захарова составлено три административных материала по ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»), ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе») и ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»).

Позднее появилась информация , что Захаров снят с игры Pari Первой лиги «КАМАЗ» – «Енисей», которая должная состояться сегодня.

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ . Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», – сообщили в службе коммуникаций РФС .