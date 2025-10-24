РФС об ударившем пешехода судье Захарове: «Не будет назначаться на ближайшие матчи ФНЛ. Ожидаем пояснений по происшествию»
Ранее стало известно, что судья PARI Первой лиги и FONBET Кубка России Игорь Захаров, управляя BMW X6, не уступил дорогу пешеходу на переходе, а потом несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.
В отношении Захарова составлено три административных материала по ч. 2 ст. 12.37 («Управление машиной без полиса ОСАГО»), ч. 3 ст. 12.19 («Остановка и стоянка на пешеходном переходе») и ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества пешеходу, переходящему дорогу по специальному переходу»).
Позднее появилась информация, что Захаров снят с игры Pari Первой лиги «КАМАЗ» – «Енисей», которая должная состояться сегодня.
«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», – сообщили в службе коммуникаций РФС.