Слабый старт Карпина с «Динамо», «Ливерпуль» упустил Суперкубок Англии, «Зенит» доверяет Семаку, «Спартак» начал поиск тренера и другие новости

1. «Краснодар» в гостях одолел «Оренбург» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ . Московское «Динамо» на выезде не смогло выиграть у «Сочи» (1:1), проигравшего до этого все матчи, а вратарь бело-голубых Игорь Лещук установил рекорд лиги по матчам, проведенным на скамейке запасных. «Ростов» дома победил «Пари НН» (1:0) и продлил серию поражений соперника до пяти игр.

У Валерия Карпина в «Динамо» всего 1 победа в 4 матчах Премьер-лиги. Московский клуб на 7 очков отстает от лидирующего «Локомотива» и идет 9-м после в таблице. «Краснодар» – 2-й, ЦСКА – 4-й, «Зенит» – 8-й, «Спартак» – 11-й.

2. «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии. «Орлы» сравняли счет в конце основного времени (2:2) и были точнее в серии пенальти – 3:2. «Пэлас» впервые выиграл этот трофей – он всего второй в истории клуба. А Слот проиграл 2 из 2 финалов во главе «Ливерпуля». Запустили новый сезон Фэнтези АПЛ ! Время создавать команду и выбирать капитана – дедлайн уже в пятницу.

3. Руководство «Зенита» полностью доверяет Сергею Семаку и не рассматривает отставку главного тренера. Петербуржцы набрали 5 очков и занимают 8-е место в таблице в сезоне, который клуб считает юбилейным .

4. Завершился чемпионат России по легкой атлетике. В заключительный день в Казани Лысенко, Кнороз, Погребняк, Аплачкина, Палкина и Сазонов победили , Шубенков, Иванюк, Конева – 2-е, Пронкин не отобрался в финал.

5. «Спартак» начал поиск нового тренера на случай отставки Деяна Станковича, есть кандидаты из топ-5 лиг. Клуб не рассматривает россиян , хотят пригласить авторитетного иностранного тренера. Владимир Ивич и Альберт Риера – в числе кандидатов .

6. Даниил Медведев уступил Адаму Уолтону во втором круге «Мастерса» в Цинциннати, Андрей Рублев обыграл Лернера Тьена, Карен Хачанов прошел Валентина Руайе.

В женской сетке Вероника Кудерметова обыграла Белинду Бенчич.

7. Трансферы. «Саутгемптон» предложил 12 млн евро «Краснодару» за капитана Эдуарда Сперцяна. Российский голкипер Юрий Лодыгин покинул греческий «Панатинаикос».

8. Студия Артемия Лебедева разработала новую эмблему для женского клуба ЦСКА по гандболу.

9. Жена полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко рассказала, что аргентинец выгнал ее и дочь из России : «Хотел войны? Получай. Надоело, что ты считаешь себя неприкасаемым из-за денег, думаешь, что владеешь жизнью других людей».

10. «Барселона» разгромила «Комо» (5:0) и в 47-й раз завоевала Кубок Жоана Гампера. «Челси» крупно обыграл «Милан» (4:1) в товарищеском матче , «Ювентус» справился с дортмундской «Боруссией» (2:1), а «Аль-Наср», несмотря на дубль Криштиану Роналду, уступил «Альмерии» (2:3).

11. Концерт Дженнифер Лопес уничтожил газон на стадионе в Узбекистане, где играют сборная и «Бунедкор». Ранее после выступления певицы пришло в негодность поле в Армении.

Цитаты дня:

Тарасов рассказал, что мошенники обманули его мать на 6 млн рублей: «Попала под гипноз, 3 дня заносила деньги, продала машину . Будьте бдительны, сразу звоните родственникам или полиции»

Наталья Фабричнова о фильме «Формула-1»: «Сценарий будто написан нейросетью. Тупые диалоги, все резко, дерзко, глупо . Когда я смотрела, мне было стыдно»

Роман Ротенберг: «Работаю 24 часа в сутки – это моя судьба, люблю хоккей . Вы не назовете ни одного игрока, которого я не знаю, даже в ВХЛ или МХЛ»

Федор Иванов: «Непонятна политика ВФЛА – как рекордсмен России может быть только мастером спорта? Вы издеваетесь, это такой прикол? »

Медведева о завершении соревновательной карьеры: «Это было как раз вовремя. Считаю, что круто уйти на пике »