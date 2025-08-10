Федор Иванов: «Непонятна политика ВФЛА – как рекордсмен России может быть только мастером спорта? Вы издеваетесь, это такой прикол?»

Бегун Федор Иванов выразил недоумение по поводу присвоения званий за рекорды РФ.

Накануне на чемпионате России в Казани Иванов победил в беге на 400 метров с барьерами, установив новый рекорд страны – 47,94 секунды.

«Я бегу по уровню мастера спорта международного класса на протяжении трех лет и до сих пор его не получил. Сейчас только получу. Мне непонятна такая политика ВФЛА, как рекордсмен России может быть только мастером спорта? Вы издеваетесь, это такой прикол? Лидер страны?

Я был готов к этому, шел плавно. Сейчас я сделал будто бы в России все. Но мы на этом не останавливаемся. Дальше – отдыхать, такой результат я уже не покажу, пик был здесь.

Зимний сезон не выступаю, мне нужно будет восстановиться. В 2027 будут Военные игры, важно подготовиться к ним. Правильно восстановиться, не влететь в функциональную яму», – сказал Иванов.

