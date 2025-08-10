Лещук провел 224 матча на скамейке запасных в РПЛ – новый рекорд. Вратарь «Динамо» обошел Халида Кадырова
Игорь Лещук установил рекорд РПЛ по матчам, проведенным на скамейке запасных.
29-летний голкипер «Динамо» провел в запасе игру с «Сочи» в 4-м туре Мир РПЛ (1:1).
Лещук стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей, проведенных на скамейке запасных – 224.
Вратарь бело-голубых побил рекорд Халида Кадырова (223), выступавшего за «Ахмат» с 2010 по 2022 годы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦИФРОСКОП
