Лещук провел 224 матча на скамейке запасных в РПЛ – новый рекорд. Вратарь «Динамо» обошел Халида Кадырова

Игорь Лещук установил рекорд РПЛ по матчам, проведенным на скамейке запасных.

29-летний голкипер «Динамо » провел в запасе игру с «Сочи » в 4-м туре Мир РПЛ (1:1).

Лещук стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей, проведенных на скамейке запасных – 224.

Вратарь бело-голубых побил рекорд Халида Кадырова (223), выступавшего за «Ахмат » с 2010 по 2022 годы.