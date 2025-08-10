  • Спортс
  «Ростов» победил «Пари НН» (1:0) благодаря голу Сулейманова. Майга был удален на 11-й, Голенков не реализовал пенальти
48

«Ростов» победил «Пари НН» (1:0) благодаря голу Сулейманова. Майга был удален на 11-й, Голенков не реализовал пенальти

«Ростов» дома обыграл «Пари НН» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростов Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 11-й минуте полузащитник гостей Мамаду Майга был удален с поля – он наступил на голеностоп Константина Кучаева. Судья Сергей Цыганок сперва показал желтую карточку, но после подсказки ВАР изучил повтор и удалил футболиста.

На 38-й нападающий дончан Егор Голенков не реализовал пенальти – его удар с точки отбил голкипер Никита Медведев.

На 47-й счет открыл форвард хозяев Тимур Сулейманов после паса Голенкова. Этот гол остался единственным в матче.

Премьер-лига. 4 тур
10 августа 17:30, Ростов Арена
Ростов
Завершен
1 - 0
Пари НН
Матч окончен
Ятимов
90’
+3’
89’
Кастильо
85’
Сифас
79’
Карич
77’
Вешнер Тичич   Калинский
60’
Лесовой   Каккоев
60’
Боселли   Сифас
Сулейманов   Щетинин
60’
Роналдо   Мохеби
60’
Роналдо
54’
  Сулейманов
47’
Тарасов   Комаров
46’
46’
Шнапцев   Кастильо
2тайм
Перерыв
Сулейманов
39’
Голенков
38’
Тарасов
27’
21’
Лесовой
16’
Грулев   Ивлев
11’
Майга
Ростов
Ятимов, Тарасов, Семенчук, Прохин, Вахания, Кучаев, Шанталий, Миронов, Сулейманов, Голенков, Роналдо
Запасные: Эль-Аскалани, Комаров, Аджаса, Щетинин, Лангович, Одоевский, Мохеби, Жбанов, Байрамян, Шамонин
1тайм
Пари НН:
Медведев, Карич, Александров, Фаринья, Шнапцев, Лесовой, Вешнер Тичич, Майга, Олусегун, Грулев, Боселли
Запасные: Ермаков, Ивлев, Лукьянов, Крашевский, Весино, Генералов, Кастильо, Каккоев, Сифас, Калинский, Карапузов
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoРостов
logoПари НН
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoМамаду Майга
logoКонстантин Кучаев
Сергей Цыганок
logoТимур Сулейманов
logoЕгор Голенков
logoНикита Медведев
