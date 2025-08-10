«Ростов» победил «Пари НН» (1:0) благодаря голу Сулейманова. Майга был удален на 11-й, Голенков не реализовал пенальти

«Ростов» дома обыграл «Пари НН» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростов Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 11-й минуте полузащитник гостей Мамаду Майга был удален с поля – он наступил на голеностоп Константина Кучаева . Судья Сергей Цыганок сперва показал желтую карточку, но после подсказки ВАР изучил повтор и удалил футболиста.

На 38-й нападающий дончан Егор Голенков не реализовал пенальти – его удар с точки отбил голкипер Никита Медведев.

На 47-й счет открыл форвард хозяев Тимур Сулейманов после паса Голенкова. Этот гол остался единственным в матче.

