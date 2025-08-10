Матч окончен
«Ростов» победил «Пари НН» (1:0) благодаря голу Сулейманова. Майга был удален на 11-й, Голенков не реализовал пенальти
«Ростов» дома обыграл «Пари НН» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ростов Арене».
Уже на 11-й минуте полузащитник гостей Мамаду Майга был удален с поля – он наступил на голеностоп Константина Кучаева. Судья Сергей Цыганок сперва показал желтую карточку, но после подсказки ВАР изучил повтор и удалил футболиста.
На 38-й нападающий дончан Егор Голенков не реализовал пенальти – его удар с точки отбил голкипер Никита Медведев.
На 47-й счет открыл форвард хозяев Тимур Сулейманов после паса Голенкова. Этот гол остался единственным в матче.
Премьер-лига. 4 тур
10 августа 17:30, Ростов Арена
