«Саутгемптон» предложил 12 млн евро «Краснодару» за Сперцяна (Иван Карпов)

«Саутгемптон» сделал «Краснодару» предложение по Эдуарду Сперцяну.

По данным инсайдера Ивана Карпова, клуб из Чемпионшипа предложил 12 млн евро за полузащитника сборной Армении. Бумага от «Саутгемптона» пришла сегодня, «Краснодар» обдумает предложение.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
