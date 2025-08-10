Руководство «Зенита» полностью доверяет Семаку и не рассматривает отставку главного тренера (Bobsoccer)

У руководства «Зенита» полное доверие к Сергею Семаку.

По информации Bobsoccer, в клубе не рассматривают отставку главного тренера, не ведется поиск нового специалиста.

Сообщается, что нет ни дедлайна, ни ограничения по турам на исправление ситуации.

В субботу «Зенит » уступил «Ахмату» (0:1) в 4-м туре Мир РПЛ . Команда Семака занимает 8-е место с 5 очками.

Соглашение главного тренера с «Зенитом» рассчитано до 2030 года.