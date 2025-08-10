Руководство «Зенита» полностью доверяет Семаку и не рассматривает отставку главного тренера (Bobsoccer)
У руководства «Зенита» полное доверие к Сергею Семаку.
По информации Bobsoccer, в клубе не рассматривают отставку главного тренера, не ведется поиск нового специалиста.
Сообщается, что нет ни дедлайна, ни ограничения по турам на исправление ситуации.
В субботу «Зенит» уступил «Ахмату» (0:1) в 4-м туре Мир РПЛ. Команда Семака занимает 8-е место с 5 очками.
Соглашение главного тренера с «Зенитом» рассчитано до 2030 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bobsoccer
