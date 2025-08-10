«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу. Если Деян уйдет, на его место хотят пригласить авторитетного иностранного тренера (Sport24)

«Спартак» не рассматривает россиян на замену Деяну Станковичу.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых начало поиски вариантов на замену Станковичу.

«На данный момент руководство «Спартака » не рассматривает российских тренеров как потенциальную замену Деяну Станковичу на случай его ухода. Да и выбора среди российских тренеров особого нет – Карпин и Черчесов заняты.

Поэтому в «Спартаке» считают, что если Станкович клуб покинет, на его место должен прийти авторитетный иностранный специалист», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» набрал лишь 4 очка в Мир РПЛ за 4 тура и занимает 11-е место в таблице.