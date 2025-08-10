Ивич и Риера – в числе кандидатов «Спартака» на пост тренера на случай ухода Станковича

Владимир Ивич и Альберт Риера рассматриваются на пост тренера «Спартака».

По информации инсайдера Ивана Карпова, бывший главный тренер «Краснодара », ныне возглавляющий «Аль-Айн» из ОАЭ – один из основных кандидатов «Спартака » на случай ухода Деяна Станковича .

Текущая зарплата Ивича – 2,3 млн евро в год, его контракт рассчитан до 2026 года.

«По Ивичу работа уже идет, его вполне реально выкупить у «Аль-Айна ». Серб обладает чемпионским опытом в Греции и Израиле, свободно владеет английским, готов к жизни в Москве», – пишет Карпов.

По данным Legalbet, бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Альберт Риера, ныне тренирующий словенский «Целе», может сменить Станковича.

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров подтвердил информацию про Риеру и Ивича.