Медведева о завершении соревновательной карьеры: «Это было как раз вовремя. Считаю, что круто уйти на пике»

Евгения Медведева ответила на вопросы болельщиков на фан-встрече.

– Какие тебе нравятся летние виды спорта?

– Очень плохо владею тем, где есть крутящиеся колеса. Самокат – не мое, велосипед – не мое. Три раза в неделю у меня пилатес.

– Во сколько начался твой путь?

– Два с половиной года. Мама надела на меня коньки, которые были на три размера больше, и через полгода меня отвели на тренировки. В 11 лет уже поняла, что правда хочу заниматься. Смотрела за чемпионками мира и думала: «Вау, я тоже так хочу». <...>

– Были ли этапы в жизни, когда ты понимала, что уже нужно жить для себя без фигурного катания?

– Я один раз решила закончить с профессиональной карьерой и это сделала. Это было как раз вовремя. Считаю, что круто уйти на пике.

– Как в быту пригождается то, что ты натренировала?

– Я не помню, когда я последний раз спотыкалась и падала. Сколько раз мне пытались поставить подножку в шутку! Даже если скользко, я поскользнусь, но никогда не упаду, – сказала двукратная чемпионка мира Медведева .