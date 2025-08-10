Лодыгин покинул «Панатинаикос». Вратарь провел 36 матчей с 2022 года
«Панатинаикос» объявил об уходе Юрия Лодыгина.
«Мы благодарим игрока и желаем хорошего продолжения футбольного пути», – говорится в заявлении клуба.
Экс-голкипер «Зенита» выступает за «Панатинаикос» с 2022 года. В прошлом сезоне Лодыгин провел в чемпионате Греции лишь 4 матча, сыграв на ноль один раз. Всего за греческий клуб он провел 36 матчей во всех турнирах, 15 раз отыграв на ноль.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Панатинаикоса» в X
