Чемпионат России-2025. Лысенко, Кнороз, Погребняк, Аплачкина, Палкина и Сазонов победили, Шубенков, Иванюк, Конева – 2-е, Пронкин не отобрался в финал, другие результаты
10 августа прошел заключительный день чемпионата России в Казани.
Казань
Женщины
100 м с/б
1. Виктория Погребняк – 13,16
2. Полина Граудынь – 13,20
3. Ксения Примак – 13,23
200 м
1. Наталья Комбарова – 22,95
2. Юлия Караваева – 22,99
3. Виктория Максимова – 23,31
1500 м
1. Светлана Аплачкина – 4.06,59
2. Лилия Мендаева – 4.06,83
3. Мария Прохорец – 4.06,88
4x400 м, эстафета
1. Москва – 3.31,26
2. Санкт-Петербург – 3.34,00
3. Московская область – 3.34,55
Молот
1. Софья Палкина – 73,85
2. Анастасия Григорьева – 70,78
3. Елена Соболева (Беларусь) – 67,95
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,86
2. Татьяна Калинина – 4,55
3. Ирина Михайлова – 4,45
Тройной прыжок
1. Анастасия Кобылянских – 13,97
2. Екатерина Конева – 13,81
3. Таисия Дмитриева – 13,61
Мужчины
110 м с/б
1. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,63
2. Сергей Шубенков – 13,69
3. Семен Манаков – 13,80
200 м
1. Илья Сазонов – 20,44
2. Андрей Лукин – 20,52
3. Александр Николаев – 20,79
1500 м
1. Егор Лимонов – 3.40,74
2. Вячеслав Скудный (Беларусь) – 3.40,81
3. Сергей Дубровский – 3.41,24
4x400 м, эстафета
1. Московская область – 3.05,902
2. Санкт-Петербург – 3.05,903
3. Краснодарский край – 3.06,45
Спортивная ходьба, 10 000 м
1. Сергей Кожевников – 38.19,42
2. Василий Мизинов – 32.21,79
3. Александр Гарин – 38.24,07
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,27 (с первой попытки)
2. Илья Иванюк – 2,27 (с третьей попытки)
3. Никита Курбанов – 2,24
Молот
1. Александр Шиманович (Беларусь) – 73,89
2. Андрей Романов – 72,39
3. Андрей Овсянников – 69,65
Валерий Пронкин не отобрался в финал, выполнив три незасчитанных попытки.