  • Чемпионат России-2025. Лысенко, Кнороз, Погребняк, Аплачкина, Палкина и Сазонов победили, Шубенков, Иванюк, Конева – 2-е, Пронкин не отобрался в финал, другие результаты
25

Чемпионат России-2025. Лысенко, Кнороз, Погребняк, Аплачкина, Палкина и Сазонов победили, Шубенков, Иванюк, Конева – 2-е, Пронкин не отобрался в финал, другие результаты

Лысенко, Кнороз, Палкина выиграли ЧР по легкой атлетике, Шубенков, Иванюк – 2-е.

10 августа прошел заключительный день чемпионата России в Казани.

ПСБ Чемпионат России

Казань

Женщины

100 м с/б

1. Виктория Погребняк – 13,16

2. Полина Граудынь – 13,20

3. Ксения Примак – 13,23

200 м

1. Наталья Комбарова – 22,95

2. Юлия Караваева – 22,99

3. Виктория Максимова – 23,31

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.06,59

2. Лилия Мендаева – 4.06,83

3. Мария Прохорец – 4.06,88

4x400 м, эстафета

1. Москва – 3.31,26

2. Санкт-Петербург – 3.34,00

3. Московская область – 3.34,55

Молот

1. Софья Палкина – 73,85

2. Анастасия Григорьева – 70,78

3. Елена Соболева (Беларусь) – 67,95

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,86

2. Татьяна Калинина – 4,55

3. Ирина Михайлова – 4,45

Тройной прыжок

1. Анастасия Кобылянских – 13,97

2. Екатерина Конева – 13,81

3. Таисия Дмитриева – 13,61

Мужчины

110 м с/б

1. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,63

2. Сергей Шубенков – 13,69

3. Семен Манаков – 13,80

200 м

1. Илья Сазонов – 20,44

2. Андрей Лукин – 20,52

3. Александр Николаев – 20,79

1500 м

1. Егор Лимонов – 3.40,74

2. Вячеслав Скудный (Беларусь) – 3.40,81

3. Сергей Дубровский – 3.41,24

4x400 м, эстафета

1. Московская область – 3.05,902

2. Санкт-Петербург – 3.05,903

3. Краснодарский край – 3.06,45

Спортивная ходьба, 10 000 м

1. Сергей Кожевников – 38.19,42

2. Василий Мизинов – 32.21,79

3. Александр Гарин – 38.24,07

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,27 (с первой попытки)

2. Илья Иванюк – 2,27 (с третьей попытки)

3. Никита Курбанов – 2,24

Молот

1. Александр Шиманович (Беларусь) – 73,89

2. Андрей Романов – 72,39

3. Андрей Овсянников – 69,65

Валерий Пронкин не отобрался в финал, выполнив три незасчитанных попытки.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
