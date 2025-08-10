  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Работаю 24 часа в сутки – это моя судьба, люблю хоккей. Вы не назовете ни одного игрока, которого я не знаю, даже в ВХЛ или МХЛ»
95

Роман Ротенберг заявил, что любит хоккей и работает 24 часа в сутки.

– Сейчас вы максимально погружаетесь в детский хоккей, но хватает ли у вас времени следить за тем, что происходит в КХЛ?

– Я всегда следил и буду следить. 24 часа в сутки я работаю, это моя судьба. Я люблю хоккей. Проработав главным тренером [СКА] четыре года, я сумел еще глубже погрузиться во многие детали.

Также я, как главный тренер «России 25», продолжаю следить за всеми игроками. Вы не сможете назвать мне ни одного игрока, которого я не знаю. Даже если он играет в ВХЛ или МХЛ.

Для этого нужно любить хоккей. Когда ты любишь хоккей, ты постоянно продолжаешь развиваться, – сказал вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
