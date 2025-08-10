«Спартак» начал поиск нового тренера на случай отставки Станковича. Есть кандидаты из топ-5 лиг (Metaratings)

«Спартак» начал поиск нового тренера на случай отставки Деяна Станковича.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, агенты уже контактировали с рядом иностранных специалистов из топ-5 лиг Европы насчет их возможного интереса к работе в РПЛ , ссылаясь на хорошие взаимоотношения со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао .

При этом один из кандидатов в настоящее время работает не главным тренером, а ассистентом в тренерском штабе.

Ранее стало известно, что «Спартак » может расторгнуть контракт со Станковичем с минимальной неустойкой, если результаты признают неудовлетворительными.

После 4 матчей московский клуб с 4 очками занимает в РПЛ 11-е место.