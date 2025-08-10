«Спартак» начал поиск нового тренера на случай отставки Станковича. Есть кандидаты из топ-5 лиг (Metaratings)
«Спартак» начал поиск нового тренера на случай отставки Деяна Станковича.
Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, агенты уже контактировали с рядом иностранных специалистов из топ-5 лиг Европы насчет их возможного интереса к работе в РПЛ, ссылаясь на хорошие взаимоотношения со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао.
При этом один из кандидатов в настоящее время работает не главным тренером, а ассистентом в тренерском штабе.
Ранее стало известно, что «Спартак» может расторгнуть контракт со Станковичем с минимальной неустойкой, если результаты признают неудовлетворительными.
После 4 матчей московский клуб с 4 очками занимает в РПЛ 11-е место.
