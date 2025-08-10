🏆 «Кристал Пэлас» впервые выиграл Суперкубок Англии. Это 2-й трофей в истории клуба

«Кристал Пэлас» впервые стал обладателем Суперкубка Англии.

Команда Оливера Гласнера обыграла «Ливерпуль » в серии пенальти (3:2, основное время – 2:2).

Суперкубок Англии – второй трофей в истории «Кристал Пэлас » на высшем уровне. В сезоне-2024/25 клуб стал обладателем Кубка Англии.

Ранее клуб побеждал только в низших дивизионах Англии. Кроме того, «Пэлас» брал Кубок полноправных членов в сезоне-1990/91. Этот трофей был создан после отстранения Англии от еврокубков и упразднен в 1992 году.