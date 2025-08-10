Наталья Фабричнова о фильме «Формула-1»: «Сценарий будто написан нейросетью. Тупые диалоги, все резко, дерзко, глупо. Когда я смотрела, мне было стыдно»

Фабричнова осталась разочарована фильмом «Формула-1».

Комментатор Наталья Фабричнова раскритиковала новую картину «Формула-1 », которая стала самой кассовой в карьере Брэда Питта, сыгравшего гонщика-ветерана. Сопродюсером фильма выступил пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон .

«Сценарий будто написан нейросетью. Каждое следующее действие и реплику можно предсказать. Для меня это сразу провал. За три минуты до события ты уже знаешь, что случится.

Извините, как есть – тупые диалоги. Рваный монтаж, рваные фразы. Все резко, дерзко, глупо. Боже мой, вы же несколько лет были погружены в эту атмосферу! Вы могли слышать, как разговаривают люди в команде. Нет, люди встают на трибуны, начинают мотивационные речи: «Давайте работать!» Когда я смотрела, мне было стыдно.

К гоночной части претензий нет – честь и хвала оператору. К визуалу вопросов нет, основные претензии к диалогам и предсказуемости. Сценарной зацепки и драйва гонок, как в Rush («Гонка» – Спортс’’), нет», – приводит Autosport.com.ru слова Фабричновой на стриме в группе «Гаснут огни».

