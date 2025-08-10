«Динамо» на 7 очков отстает от «Локомотива» и идет 9-м после 4 туров РПЛ. «Краснодар» – 2-й, ЦСКА – 4-й, «Зенит» – 8-й, «Спартак» – 11-й

«Краснодар» поднялся на 2-е место в таблице РПЛ, «Динамо» ижет 9-м.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Оренбург» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ и набрала 9 очков – на 3 меньше, чем лидирующий «Локомотив ». «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (1:1).

В топ-5 также входят «Крылья Советов », ЦСКА и «Балтика», набравшие по 8 очков. Следом идут «Рубин » (7 очков) и «Акрон» (6 очков).

Места с 8-го по 10-е занимают «Зенит », «Динамо» и «Динамо» Махачкала, набравшие по 5 очков за 4 тура. «Спартак» занимает 11-ю строчку с 4 очками.