Студия Артемия Лебедева разработала новую эмблему для женского клуба ЦСКА по гандболу

Студия Артемия Лебедева разработала новую эмблему для женского гандбольного ЦСКА.

Об этом сообщила пресс-служба московской команды.

«В логотипе задействованы классические и хорошо знакомые армейским болельщикам детали – щит, пятиконечная красная звезда и лесенка из букв ЦСКА.

Щит в различных интерпретациях прослеживается на эмблемах большинства команд из семьи ЦСКА. Что касается красной звезды, то она является неизменным символом армейских команд и подчеркивает принадлежность клуба к армии. Гравюрный стиль отсылает к геральдике и гербу Москвы – родины клуба. Гравировка из логотипа формирует узнаваемую фоновую графику. Волнообразные штрихи передают динамику игры, эмоции болельщиков и движение трибун.

Ключевой деталью нового логотипа является рука с гандбольным мячом. Этот элемент объединяет в себе две главные составляющие названия и сути нашего вида спорта – «hand» (рука) и «ball» (мяч). Зафиксированный в руке мяч также отображает уверенность ЦСКА в собственных силах и готовность игроков команды контролировать игру и владеть инициативой с первой и до последней секунды. А лучше всего в гандболе это можно сделать, лишая оппонента шанса завладеть мячом и удерживая его в своих руках», – сообщили в пресс-службе.

Скриншот: видео телеграм-канала ЦСКА.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ЦСКА
