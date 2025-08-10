  • Спортс
  Тарасов рассказал, что мошенники обманули его мать на 6 млн рублей: «Попала под гипноз, 3 дня заносила деньги, продала машину. Будьте бдительны, сразу звоните родственникам или полиции»
102

Тарасов рассказал, что мошенники обманули его мать на 6 млн рублей: «Попала под гипноз, 3 дня заносила деньги, продала машину. Будьте бдительны, сразу звоните родственникам или полиции»

Дмитрий Тарасов сообщил, что мошенники обманули его мать на 6 млн рублей.

«Друзья, записываю этот рилс специально для всех жителей России, чтобы вы больше не сталкивались с мошенниками, с которыми столкнулась моя мама начиная с 5 августа. Расскажу поэтапно, как это происходит.

5 августа моей маме поступает сообщение, что «Госуслуги» взломаны и нужно позвонить в поддержку, оставляют два номера. После чего моя мама допускает самую главную ошибку: она начинает звонить по этому номеру, и здесь она попадает в ловушку» – сказал Тарасов.

Мама Тарасова сообщила, что ее соединили с человеком, который представился сотрудником ФСБ.

«А здесь начинается обработка. И таким образом моя мама на протяжении 3 дней, до восьмого числа, заносила деньги, занимала, продала свою машину. Общий ущерб составил около 6 млн руб. И продажа машины.

Какая мысль моя самая главная? Ни в коем случае нельзя переходить и звонить по этим номерам. Но даже если вы позвонили и сталкиваетесь с такими фразами, как были сказаны моей маме – «ни в коем случае не звонить родным и близким», ей строго-настрого запретили звонить сыну и дочке. Это самая главная ошибка. В таких ситуациях нужно сразу звонить. Надо это в голове оставить – сразу звонить родственникам или сотрудникам полиции.

Запомните еще важную вещь, что «Госуслуги», банки и так далее и сотрудники ФСБ никогда не будут с вами разговаривать по телефону. Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты, с ней все хорошо. Она рядом со мной, у меня дома находится. Мы написали заявление в полицию. Сейчас идет расследование.

Самое главное, что все живы и здоровы. Долги за маму, конечно же, я отдам. Машину постараемся вернуть. И если не получится, ничего страшного. Ребята, друзья, будьте бдительны, пожалуйста, не попадайтесь на мошенников», – сказал экс-полузащитник «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
logoДмитрий Тарасов
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoЛокомотив
