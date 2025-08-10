«Пари НН» проиграл все 5 матчей в сезоне, общий счет – 2:10. Только команда Шпилевского не имеет очков в РПЛ и идет 16-й

«Пари НН» проиграл все 5 матчей на старте сезона.

Сегодня команда Алексея Шпилевского уступила «Ростову » (0:1) в 4-м туре Мир РПЛ.

Ранее в сезоне-2025/26 нижегородцы проиграли «Краснодару», «Крыльям Советов» и «Локомотиву» в РПЛ и махачкалинскому «Динамо» на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России. Во всех матчах с начала сезона «Пари НН» забил лишь 2 гола и пропустил 10 мячей.

«Пари НН » остался единственной командой РПЛ, не набравшей ни одного очка в первых турах чемпионата, и занимает последнее, 16-е, место в таблице. В следующем туре команда сыграет с махачкалинским «Динамо».