«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью – 1:1. Мухин на 84-й ответил на гол Макарова

Московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Фишт».

На 37-й минуте счет открыл полузащитник гостей Денис Макаров.

На 65-й отличился хавбек хозяев Мартин Крамарич, но его гол отменили из-за офсайда. На 84-й забил полузащитник южан Максим Мухин.

Премьер-лига. 4 тур
10 августа 15:00, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
1 - 1
Динамо
Матч окончен
90’
Макаров   Бабаев
90’
Фомин   Смелов
  Мухин
84’
78’
Касерес
Кравцов   Коваленко
75’
Федоров   Гуарирапа
73’
70’
Нгамале   Скопинцев
Крамарич
68’
Заика   Волков
66’
Зиньковский   Барт
66’
Васильев   Мухин
66’
64’
Маричаль
59’
Зайнутдинов   Кутицкий
48’
Диас
46’
Сергеев
2тайм
Перерыв
Макарчук
45’
+2’
37’
  Макаров
Сааведра
23’
Сочи
Дегтев, Макарчук, Алвес, Литвинов, Заика, Зиньковский, Васильев, Сааведра, Крамарич, Кравцов, Федоров
Запасные: Рудаков, Коваленко, Мухин, Ежов, Дюпин, Игнатов, Гуарирапа, Волков, Барт, Аберден, Чирков, Корнеев
1тайм
Динамо:
Лунев, Диас, Маричаль, Зайнутдинов, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Макаров, Сергеев
Запасные: Скопинцев, Зайдензаль, Гагнидзе, Боков, Бабаев, Александров, Кутицкий, Смелов, Лещук, Расулов
