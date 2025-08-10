«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью – 1:1. Мухин на 84-й ответил на гол Макарова

Московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ.

Что «Спартаку» делать со Станковичем? 27655 голосов Заканчивать сейчас Подождать пару игр Дать 5 матчей Не увольнять Поделитесь c миром своим ответом