Матч окончен
«Сочи» и «Динамо» сыграли вничью – 1:1. Мухин на 84-й ответил на гол Макарова
Московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на стадионе «Фишт».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 37-й минуте счет открыл полузащитник гостей Денис Макаров.
На 65-й отличился хавбек хозяев Мартин Крамарич, но его гол отменили из-за офсайда. На 84-й забил полузащитник южан Максим Мухин.
Премьер-лига. 4 тур
10 августа 15:00, Олимпийский стадион Фишт
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27655 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости