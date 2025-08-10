Слот проиграл 2 из 2 финалов в «Ливерпуле» – «Ньюкаслу» в Кубке лиги и «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии
Арне Слот проиграл оба финала во главе «Ливерпуля».
Действующие чемпионы Англии проиграли «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии (2:2, по пенальти – 2:3).
В марте «Ливерпуль» Слота проиграл в финале Кубка английской лиги «Ньюкаслу» (1:2).
Нидерландский специалист возглавил мерсисайдцев прошлым летом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
