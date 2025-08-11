Цинциннати (ATP). Хачанов, Рублев, Зверев, Алькарас, Шелтон вышли в 3-й круг, Медведев, де Минаур выбыли
Андрей Рублев обыграл Лернера Тьена во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.
Даниил Медведев уступил Адаму Уолтону.
Действующий чемпион Янник Синнер обыграл Даниэля Элахи Галана.
Сетка турнира здесь.
Cincinnati Open
Цинциннати, США
7 – 18 августа 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
