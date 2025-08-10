У Карпина в «Динамо» 1 победа в 4 матчах РПЛ. Дальше – игра с ЦСКА

У Валерия Карпина 1 победа в 4 матчах РПЛ во главе «Динамо».

Бело-голубые сыграли вничью с «Сочи » на выезде в 4-м туре Мир Российской Премьер-лиги (1:1).

После четырех туров команда Карпина занимает 9-е место с 5 набранными очками. «Динамо» победило «Ростов » (1:0), сыграло вничью с «Балтикой» и «Сочи» (оба – 1:1) и проиграло «Краснодару» (0:1).

В следующем туре «Динамо » примет на своем поле ЦСКА. Встреча пройдет 17 августа.

Отметим, что у москвичей также есть победа над «Сочи» в Фонбет Кубке России (3:2). 13 августа «Динамо» примет «Краснодар» во 2-м туре Пути РПЛ.