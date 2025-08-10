У Карпина в «Динамо» 1 победа в 4 матчах РПЛ. Дальше – игра с ЦСКА
У Валерия Карпина 1 победа в 4 матчах РПЛ во главе «Динамо».
Бело-голубые сыграли вничью с «Сочи» на выезде в 4-м туре Мир Российской Премьер-лиги (1:1).
После четырех туров команда Карпина занимает 9-е место с 5 набранными очками. «Динамо» победило «Ростов» (1:0), сыграло вничью с «Балтикой» и «Сочи» (оба – 1:1) и проиграло «Краснодару» (0:1).
В следующем туре «Динамо» примет на своем поле ЦСКА. Встреча пройдет 17 августа.
Отметим, что у москвичей также есть победа над «Сочи» в Фонбет Кубке России (3:2). 13 августа «Динамо» примет «Краснодар» во 2-м туре Пути РПЛ.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?30122 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости