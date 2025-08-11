Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Комо» – 5:0, Ямаль и Фермин сделали дубли

«Барселона» разгромила «Комо» (5:0) в матче за Кубок Гампера.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». С 1997 года он состоит из одного матча. «Блауграна» в 47-й раз выигрывала трофей.

Изначально Кубок Гампера планировалось провести на обновленном «Камп Ноу », но «Барселона» не сможет этого сделать из-за проблем с получением лицензии городского совета Барселоны.

Кубок Жоана Гампера

Барселона, Испания

«Барселона » – «Комо » – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Фермин (21), 2:0 – Фермин (35), 3:0 – Рафинья (37), 4:0 – Ямаль (42), 5:0 – Ямаль (49).

«Барселона»: Жоан Гарсия, Бальде (Мартин, 78), Араухо (Кристенсен, 78), Кубарси (Торрентс, 90), Эрик Гарсия (Кунде, 46), де Йонг (Касадо, 68), Педри (Гави, 68), Фермин (Тони Фернандес, 78), Рафинья (Педро Фернандес, 79), Ямаль (Бардагжи, 79), Рэшфорд (Торрес, 46).

«Комо»: Бюте, Кемпф (Гольданига, 90), Валье (Морено, 55), Войвода (Энгельхардт, 90), ван дер Бремпт (Рамон, 46), Серджи Роберто (Перроне, 70), Пас (Кутроне, 89), Батурина (Какре, 55), Асон (Да Кунья, 46), Дувикас (Родригес, 46), Аддаи (Диао, 55).

Примечание : время начала матча – московское