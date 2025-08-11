277

Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Комо» – 5:0, Ямаль и Фермин сделали дубли

«Барселона» разгромила «Комо» (5:0) в матче за Кубок Гампера.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». С 1997 года он состоит из одного матча. «Блауграна» в 47-й раз выигрывала трофей.

Изначально Кубок Гампера планировалось провести на обновленном «Камп Ноу», но «Барселона» не сможет этого сделать из-за проблем с получением лицензии городского совета Барселоны.

Кубок Жоана Гампера

Барселона, Испания

«Барселона» – «Комо» – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Фермин (21), 2:0 – Фермин (35), 3:0 – Рафинья (37), 4:0Ямаль (42), 5:0 – Ямаль (49).

«Барселона»: Жоан Гарсия, Бальде (Мартин, 78), Араухо (Кристенсен, 78), Кубарси (Торрентс, 90), Эрик Гарсия (Кунде, 46), де Йонг (Касадо, 68), Педри (Гави, 68), Фермин (Тони Фернандес, 78), Рафинья (Педро Фернандес, 79), Ямаль (Бардагжи, 79), Рэшфорд (Торрес, 46).

«Комо»: Бюте, Кемпф (Гольданига, 90), Валье (Морено, 55), Войвода (Энгельхардт, 90), ван дер Бремпт (Рамон, 46), Серджи Роберто (Перроне, 70), Пас (Кутроне, 89), Батурина (Какре, 55), Асон (Да Кунья, 46), Дувикас (Родригес, 46), Аддаи (Диао, 55).

Примечание: время начала матча – московское

Что «Спартаку» делать со Станковичем?30109 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
Кубок Жоана Гампера
logoБарселона
logoКомо
logoЛа Лига
товарищеские матчи (клубы)
logoсерия А Италия
результаты
logoЛамин Ямаль
logoРафинья Диас
logoФермин Лопес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Левандовски пропустит Кубок Гампера из-за травмы задней поверхности бедра. «Барса» сыграет с «Комо» 10 августа
198 августа, 10:26
Матч «Барсы» и «Комо» за Кубок Гампера пройдет на «Эстади Йохан Кройфф» 10 августа
1222 июля, 09:40
«Барсе» не дают вернуться на «Камп Ноу» – перенесли Кубок Гампера. Что там опять?
4119 июля, 10:33
«Барса» сообщила, что не проведет Кубок Гампера на «Камп Ноу» из-за проблем с получением лицензии
4518 июля, 15:48
Главные новости
Делимобиль и Winline Медийная футбольная лига поставили спорт на колеса: машины с оклейкой проехали почти 5 миллионов километров
235 минут назадРеклама
Джорджина объявила о помолвке с Роналду, выложив фото кольца: «Да. В этой и во всех моих жизнях»
6438 минут назадФото
Уэс Браун: «Ямаль – талант схожего с Месси и Роналду уровня. Но и Рэшфорд выглядит круто, он захочет показать всем в «Барсе» и себе тоже, на что он способен»
1345 минут назад
Кейн об обмене футболками: «Просил об этом Руни, Роналду и Месси – майку Лионеля так и не получил. С радостью поменяюсь, если меня попросят»
1151 минуту назад
«Карпин – это просто дно российского футбола, позор. «Динамо» – не команда, которая хочет бороться за чемпионство». Селюк про тренера
44сегодня, 17:28
«МЮ» и «Челси» запрашивали информацию по Доннарумме. Клубы АПЛ пока не делали предложений «ПСЖ»
24сегодня, 17:14
Джексон решил перейти в «Ньюкасл» в случае ухода из «Челси», сделка зависит от будущего Исака. «Синие» хотят получить за форварда не менее 64 млн фунтов (The Telegraph)
39сегодня, 16:56
Абаскаль о «Спартаке»: «Если появится возможность вернуться и завершить начатое, я буду готов. Но сейчас я счастлив в «Атлетико»
22сегодня, 16:40
Гурцкая про слова о «Спартаке» и Станковиче: «За что мне должно быть стыдно? Красно-белой лодки уже давным-давно нет – это маленькие байдарки»
15сегодня, 16:32
Мостовой про матчи России с Перу и Чили: «Отлично! Соперники уже намного лучше, чем те туристы и работники отелей, которые приезжали»
16сегодня, 16:23
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм» за Суперкубок обслужит португальский судья Пиньейру
7 минут назад
Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Локо» – «Спартак»: «Левников на ВАР хорошо отработал, дважды исправил Иванова. Тренеров «Спартака» надо было наказывать за провокацию, а Станковича вообще удалять»
8 минут назад
«Спартаку» нужен русский тренер. У Риеры жена в «Лукойле»? Откуда он в списке кандидатов? Станкович «Зенит» обыграет, и все будет нормально». Ледяхов о красно-белых
520 минут назад
Пономарев о матчах России с Перу и Чили: «Южноамериканцы – не такие бойцы, как в Европе, но их команды интереснее африканских. Плотную, вязкую игру, как у нас сейчас, они не любят»
326 минут назад
Первая лига. «Торпедо» проиграло «Спартаку» из Костромы, «Факел» в гостях у «КАМАЗа»
2632 минуты назадLive
Булыкин про потолок зарплат: «Ни к чему хорошему не приведет, в футболе больше способов обойти его, чем в хоккее. Главное – агентские комиссионные, платят иногда больше стоимости игрока»
737 минут назад
Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Это не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола»
5сегодня, 17:32
Два фаната «Севильи» арестованы за беспорядки на матче с «Атлетико» 6 апреля. Еще 13 идентифицированы – они угрожали президенту клуба в соцсетях
сегодня, 17:22
Брейдо заявил, что из-за санкций ЦСКА в 200 раз сложнее привезти легионера: «К трудностям просто привыкаешь, но они постоянно видоизменяются»
12сегодня, 16:59
Губерниев про потолок зарплат в РПЛ: «В хоккее же есть, живут как-то. Когда траты превращаются в бешеные деньги, это вызывает вопросы у министра спорта в наш непростой экономический век»
7сегодня, 16:53