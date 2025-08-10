Роналду сделал дубль в игре с «Альмерией». У Криштиану 6 голов в 3 товарищескимх матчах «Аль-Насра»

Криштиану Роналду забил 6 голов в 3 товарищеских матчах за «Аль-Наср».

«Альмерия » принимает саудовский клуб (1:2, первый тайм) в товарищеском матче.

Криштиану Роналду сравнял счет в игре после передачи от Садьо Мане на 17-й минуте. А на 39-й португалец реализовал пенальти.

Таким образом, Криштиану забил шесть голов в трех товарищеских матчах «Аль-Насра » в это межсезонье.

В четверг он сделал хет-трик против «Риу Аве». Ранее он забил «Тулузе» (2:1).