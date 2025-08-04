Ничья «Зенита» и ЦСКА после пенальти Соболева, 4 медали России в плавании в последний день ЧМ, Дзюба не дал «Спартаку» обыграть «Акрон», Норрис выиграл Гран-при Венгрии и другие новости

1. «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в главном матче тура Мир РПЛ – 1:1. Соболев с пенальти, назначенного после падения Мантуана в борьбе с Круговым, ответил на гол Алеррандро . Ничья не устроила ни одну из команд: обе на 4 очка отстают от лидирующего «Локомотива» после трех туров.

«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» в Самаре – 1:1. Солари забил на 92-й, Дзюба сравнял на 95-й с пенальти, Хлусевича удалили в 1-м тайме, Лончар не реализовал 11-метровый. У «Спартака» уже три удаления за три тура РПЛ. После игры Станковичу подарили аптечку – ранее он говорил, что беспокоится о своем здоровье. Тренер «Спартака» не стал ее забирать.

«Балтика» обыграла «Оренбург» (3:2), «Динамо» Махачкала победило «Ахмат» (1:0).

2. Завершился чемпионат мира по водным видам спорта. В последний день Колесников выиграл золото на 50 м на спине, Самусенко взял серебро, Бородин – бронзу на 400 м комплексом, а сборная России стала первой в комбинированной эстафете. Китай победил в медальном зачете, Россия – четвертая с 18 наградами. Для российских пловцов чемпионат мира в Сингапуре стал четвертым в истории по успешности.

3. Гран-при «Формулы-1» в Венгрии. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й. Леклер не реализовал 22-й поул из 27. Норрис после победы до 9 очков сократил отставание от Пиастри.

4. «Локомотив» провел чемпионский парад в Ярославле. Команда отпраздновала с болельщиками и получила перстни в честь победы в Кубке Гагарина (стоимостью по 3 млн рублей за штуку).

5. «Динамо» продало Карраскаля «Фламенго» за 12 млн евро, контракт – до 2029-го.

6. Андрей Рублев прошел Алехандро Давидовича-Фокина в 4-м круге теннисного турнира в Торонто. За счет этого он вернется в мировой топ-10 .

7. Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» обыграл «Динамо» – 33:32, «Слава» уступила «Красному Яру».

8. World Athletics ратифицировала рекорды России Константина Крылова и Алексея Данилова на дистанциях 100 и 400 метров.

9. «Спартак» может не продлить контракт с Зобниным.

10. Российско-украинский состав Spirit выиграл топ-турнир по CS 2 и заработал 400 тысяч долларов.

11. Девушка Батракова рассказала, что игроку «Локомотива» написал Жоау Феликс в соцсетях: «Пришло сообщение с просьбой дать свой номер или контакт агента».

12. 55 кг свежевыкопанной картошки в тачке получил француз Суля из «Сендерйюске», признанный лучшим игроком матча лиги Дании с «Нордшелландом».

Цитаты дня.

Алексей Ягудин: «Голосую за советскую школу классического и спортивного образования. У молодежи возникло много свобод, которые ее разрушают»

Станкович о «Спартаке»: «Нам нужно усилить одну позицию, мы 10 месяцев говорим с клубом об этом. Какая позиция? Попробуйте угадать»

Джордж Расселл: «Леклер не расскажет, что болид «Феррари» чуть не оказался нелегальным»

Вяльбе о критике чемпионата России на Сахалине: «Все эти слова – пустозвон. Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания»

Мамаев о российском футболе: «Глобально у нас нет проблем. Все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы»