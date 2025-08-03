Алеррандро впервые забил за ЦСКА – «Зениту»
Алеррандро забил дебютный гол в составе ЦСКА.
Нападающий, подписанный минувшей зимой, открыл счет на 33-й минуте игры 3-го тура Мир РПЛ против «Зенита». Ассистировал ему полузащитник Матвей Кисляк.
Эта игра стала для бразильского форварда 12-й в составе армейцев. Прежде результативных действий у него не было.
