Алеррандро впервые забил за ЦСКА – «Зениту»

Алеррандро забил дебютный гол в составе ЦСКА.

Нападающий, подписанный минувшей зимой, открыл счет на 33-й минуте игры 3-го тура Мир РПЛ против «Зенита». Ассистировал ему полузащитник Матвей Кисляк.

Эта игра стала для бразильского форварда 12-й в составе армейцев. Прежде результативных действий у него не было.

Подробно со статистикой Алеррандро можно ознакомиться здесь .

«Зенит» – ЦСКА. 0:1 – Алеррандо забил! Онлайн-трансляция