«Локомотив» провел чемпионский парад в Ярославле. Команда отпраздновала с болельщиками и получила награды от губернатора

В Ярославле прошел чемпионский парад «Локомотива».

Автобус с командой, выигравшей Кубок Гагарина, стартовал от «Арены-2000» и проследовал по улицам Ярославля до центральной площади города, где расположилась фан-зона со сценой.

Там хоккеистов приветствовала толпа болельщиков, а губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил им областные награды.

В конце запланирован торжественный вечер на «Арене-2000».

Фото: t.me/hclokomotiv_official