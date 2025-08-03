«Локомотив» провел чемпионский парад в Ярославле. Команда отпраздновала с болельщиками и получила награды от губернатора
В Ярославле прошел чемпионский парад «Локомотива».
Автобус с командой, выигравшей Кубок Гагарина, стартовал от «Арены-2000» и проследовал по улицам Ярославля до центральной площади города, где расположилась фан-зона со сценой.
Там хоккеистов приветствовала толпа болельщиков, а губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил им областные награды.
В конце запланирован торжественный вечер на «Арене-2000».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
