В ворота «Спартака» поставили пенальти на 94-й минуте матча с «Акроном» – Зобнин ногой задел Беншимола в прыжке. Дзюба реализовал удар

В ворота «Спартака» поставили пенальти на 94-й минуте.

Красно-белые сыграли 1:1 с «Акроном» в 3-м туре Мир РПЛ.

Роман Зобнин в добавленное ко 2-му тайму время ногой в прыжке задел Жилсона Беншимола в борьбе за мяч. Главный арбитр Павел Кукуян указал на точку.

Артем Дзюба реализовал 11-метровый удар и сделал счет 1:1. Примечательно, что на 92-й минуте «Спартак » открыл счет.

Ранее в этом матче «Акрон» также получил право на пенальти, однако Стефан Лончар пробил выше ворот .