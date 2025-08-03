В ворота «Спартака» поставили пенальти на 94-й минуте матча с «Акроном» – Зобнин ногой задел Беншимола в прыжке. Дзюба реализовал удар
В ворота «Спартака» поставили пенальти на 94-й минуте.
Красно-белые сыграли 1:1 с «Акроном» в 3-м туре Мир РПЛ.
Роман Зобнин в добавленное ко 2-му тайму время ногой в прыжке задел Жилсона Беншимола в борьбе за мяч. Главный арбитр Павел Кукуян указал на точку.
Артем Дзюба реализовал 11-метровый удар и сделал счет 1:1. Примечательно, что на 92-й минуте «Спартак» открыл счет.
Ранее в этом матче «Акрон» также получил право на пенальти, однако Стефан Лончар пробил выше ворот.
