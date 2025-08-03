15

World Athletics ратифицировала рекорды России Константина Крылова и Алексея Данилова на дистанциях 100 и 400 метров

World Athletics ратифицировала рекорд России Константина Крылова в беге на 100 м.

На первенстве России в Чебоксарах 21-летний Крылов победил с результатом 10,04 секунды. Он превзошел рекорд страны, установленный Николаем Юшмановым 39 лет назад (10,10). Такое же время в 2006 году показывал Андрей Епишин. 

Ранее был ратифицирован рекорд России в беге на 400 м, установленный 18-летним Алексеем Даниловым (44,56). 

Неужели в России научились быстро бегать? Что означают исторические рекорды на 100 и 400 м

