«Зенит» и ЦСКА на 4 очка отстают от лидирующего «Локомотива» после 3 туров РПЛ. «Крылья Советов» и «Балтика» идут в топ-3 на данный момент, «Краснодар» – 4-й, «Спартак» – 10-й
«Локомотив» лидирует в таблице Мир РПЛ после 3 туров.
Команда Михаила Галактионова набрала 9 очков, одержав 3 победы в 3 матчах чемпионата России на старте сезона. Вторую строчку на данный момент занимают «Крылья Советов», третьей идет «Балтика» – команды набрали по 7 очков, самарский клуб имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов. «Краснодар» идет 4-м, набрав 6 очков.
Места с пятого по восьмое занимают набравшие по 5 очков «Акрон», «Зенит» и ЦСКА. Следом в таблице идут «Рубин», «Динамо» и «Спартак», у которых по 4 балла.
«Рубин» в понедельник примет «Сочи» и в случае победы наберет 7 очков в трех турах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
