Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке под Будапештом, отыгравшись после неудачного старта благодаря альтернативной стратегии с одним пит-стопом.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри дважды заезжал в боксы и преследовал напарника до финиша, но остался вторым. Третье место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», четвертое – стартовавший с поула Шарль Леклер («Феррари»). Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лишь девятым, проиграв пилоту «Рейсинг Буллз» и экс-напарнику Лиаму Лоусону.
Хунгароринг, Модьород
3 августа 2025 года
Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») – 70 кругов
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,698
3. Джордж Расселл («Мерседес») +21,916
4. Шарль Леклер («Феррари») +42,560
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +59,040
6. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.06,169
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.08,174
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.09,451
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.12,645
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1 круг
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг
13. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1 круг
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг
15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
16. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
17. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг
18. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
Сошел:
Оливер Бермэн («Хаас»)
