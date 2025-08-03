Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й

Норрис выиграл Гран-при Венгрии, сдержав Пиастри, Расселл опередил Леклера.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке под Будапештом, отыгравшись после неудачного старта благодаря альтернативной стратегии с одним пит-стопом.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри дважды заезжал в боксы и преследовал напарника до финиша, но остался вторым. Третье место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», четвертое – стартовавший с поула Шарль Леклер («Феррари»). Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лишь девятым, проиграв пилоту «Рейсинг Буллз» и экс-напарнику Лиаму Лоусону.

Гран-при Венгрии

Хунгароринг, Модьород

3 августа 2025 года

Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 70 кругов

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,698

3. Джордж Расселл («Мерседес») +21,916

4. Шарль Леклер («Феррари») +42,560

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +59,040

6. Габриэл Бортолето («Заубер») +1.06,169

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.08,174

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.09,451

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.12,645

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1 круг

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1 круг

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг

13. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1 круг

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг

15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг

16. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

17. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг

18. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

Сошел:

Оливер Бермэн («Хаас»)

