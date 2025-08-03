Мамаев о российском футболе: «Глобально у нас нет проблем. Все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы»

Павел Мамаев считает, что у российского футбола нет проблем.

«Главная проблема российского футбола? Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам.

Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», – сказал экс-полузащитник сборной России.