В ворота ЦСКА назначили пенальти после падения Мантуана в борьбе с Круговым. Соболев реализовал 11-метровый

«Зенит» сравнял счет с пенальти в матче с ЦСКА.

Команды встречаются в Санкт-Петербурге в матче 3-го тура Мир РПЛ (1:1). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 73-й минуте полузащитник «Зенита » Густаво Мантуан упал в штрафной площади ЦСКА в борьбе за мяч с Данилом Круговым. Главный судья матча Артем Чистяков назначил пенальти. Также арбитр показал желтую карточку за споры Игорю Акинфееву.

На 76-й минуте Александр Соболев реализовал 11-метровый.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»