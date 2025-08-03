В ворота ЦСКА назначили пенальти после падения Мантуана в борьбе с Круговым. Соболев реализовал 11-метровый
«Зенит» сравнял счет с пенальти в матче с ЦСКА.
Команды встречаются в Санкт-Петербурге в матче 3-го тура Мир РПЛ (1:1). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 73-й минуте полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан упал в штрафной площади ЦСКА в борьбе за мяч с Данилом Круговым. Главный судья матча Артем Чистяков назначил пенальти. Также арбитр показал желтую карточку за споры Игорю Акинфееву.
На 76-й минуте Александр Соболев реализовал 11-метровый.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
