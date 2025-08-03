Леклер не реализовал 22-й поул из 27

Пилот «Феррари » Шарль Леклер финишировал четвертым на Гран-при Венгрии после старта с первой позиции.

Поул-позиция стала для монегаска первой в сезоне и 27-й в карьере.

Леклер в 22-й раз не реализовал поул. В последний раз Шарль побеждал с первого места на домашнем Гран-при Монако -2024.

«Ничего не понимаю в «Ф-1». Леклер на поуле в Венгрии, Ферстаппен и Хэмилтон – 🙈