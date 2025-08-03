Леклер не реализовал 22-й поул из 27
Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал четвертым на Гран-при Венгрии после старта с первой позиции.
Поул-позиция стала для монегаска первой в сезоне и 27-й в карьере.
Леклер в 22-й раз не реализовал поул. В последний раз Шарль побеждал с первого места на домашнем Гран-при Монако-2024.
