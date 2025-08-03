«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью – 1:1. Соболев с пенальти ответил на гол Алеррандро

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алеррандро открыл счет на 33-й минуте. Александр Соболев реализовал пенальти на 76-й, назначенный после падения Мантуана в борьбе с Круговым.

Матч проходил на «Газпром Арене».

Премьер-лига. 3 тур 3 августа 15:00, Стадион Санкт-Петербург Зенит Завершен 1 - 1 ЦСКА Матч окончен 90’ +6’ Мойзес Педро Ерохин 88’ 85’ Круговой Абдулкадыров Вендел Глушенков 84’ Соболев

76’ 74’ Акинфеев 70’ Глебов Койта 70’ Алвес Верде 64’ Кисляк Кассьерра Гонду 63’ Мостовой Соболев 63’ Жерсон Вега 62’ 62’ Алеррандро Мусаев 2 тайм Перерыв 33’ Алеррандро

Зенит Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Мостовой, Вендел, Жерсон, Педро, Кассьерра Запасные: Алип, Михайлов, Соболев, Адамов, Кержаков, Адамов, Эракович, Гонду, Горшков, Вега, Ерохин, Глушенков 1 тайм ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Глебов, Круговой, Обляков, Кисляк, Алвес, Алеррандро Запасные: Абдулкадыров, Бандикян, Пономарчук, Мусаев, Тороп, Рядно, Койта, Баровский, Верде, Сериков

