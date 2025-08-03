Матч окончен
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью – 1:1. Соболев с пенальти ответил на гол Алеррандро
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Алеррандро открыл счет на 33-й минуте. Александр Соболев реализовал пенальти на 76-й, назначенный после падения Мантуана в борьбе с Круговым.
Матч проходил на «Газпром Арене».
Премьер-лига. 3 тур
3 августа 15:00, Стадион Санкт-Петербург
