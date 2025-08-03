Алексей Ягудин: «Голосую за советскую школу классического и спортивного образования. У молодежи возникло много свобод, которые ее разрушают»
Алексей Ягудин рассказал, почему он за советскую школу спортивного образования.
– Какая система воспитания фигуристов вам более близка – советская или современная?
– Я был воспитан советской школой, поэтому она кажется мне более правильной. В мое время были другие дети, а нынешние – иные. Советская система к ним не подходит.
Но я все же голосую за советскую школу классического и спортивного образования. Советскую систему нужно немного адаптировать. У молодежи возникло слишком много свобод, которые ее разрушают, – сказал Ягудин.
