  55 кг свежевыкопанной картошки в тачке получил француз Суля из «Сендерйюске», признанный лучшим игроком матча лиги Дании с «Нордшелландом»
55 кг свежевыкопанной картошки в тачке получил француз Суля из «Сендерйюске», признанный лучшим игроком матча лиги Дании с «Нордшелландом»

Футболисту «Сендерйюске» подарили тачку с картошкой после удачной игры.

Команда из Хедерслева обыграла «Нордшелланд» со счетом 3:2 в матче 3-го тура чемпионата Дании. Французский защитник Максим Суля, отметившийся голом, был признан лучшим игроком матча.

В качестве награды ему преподнесли 55 килограммов свежевыкопанного картофеля от спонсора игры.

Фото: x.com/SJFodbold

