55 кг свежевыкопанной картошки в тачке получил француз Суля из «Сендерйюске», признанный лучшим игроком матча лиги Дании с «Нордшелландом»

Футболисту «Сендерйюске» подарили тачку с картошкой после удачной игры.

Команда из Хедерслева обыграла «Нордшелланд » со счетом 3:2 в матче 3-го тура чемпионата Дании. Французский защитник Максим Суля, отметившийся голом, был признан лучшим игроком матча.

В качестве награды ему преподнесли 55 килограммов свежевыкопанного картофеля от спонсора игры.

Фото: x.com/SJFodbold

40 пакетов овсянки, 100 яиц, 20 литров молока и стол получил в награду хавбек «Брюне» Квигстад, признанный лучшим в матче с «Викингом»

Станковичу подарили аптечку после матча с «Акроном» – он говорил, что беспокоится о своем здоровье. Тренер «Спартака» не стал ее забирать, оставив на столе