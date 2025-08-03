55 кг свежевыкопанной картошки в тачке получил француз Суля из «Сендерйюске», признанный лучшим игроком матча лиги Дании с «Нордшелландом»
Футболисту «Сендерйюске» подарили тачку с картошкой после удачной игры.
Команда из Хедерслева обыграла «Нордшелланд» со счетом 3:2 в матче 3-го тура чемпионата Дании. Французский защитник Максим Суля, отметившийся голом, был признан лучшим игроком матча.
В качестве награды ему преподнесли 55 килограммов свежевыкопанного картофеля от спонсора игры.
Фото: x.com/SJFodbold
40 пакетов овсянки, 100 яиц, 20 литров молока и стол получил в награду хавбек «Брюне» Квигстад, признанный лучшим в матче с «Викингом»
Станковичу подарили аптечку после матча с «Акроном» – он говорил, что беспокоится о своем здоровье. Тренер «Спартака» не стал ее забирать, оставив на столе
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Сендерйюске»
