Станковичу подарили аптечку после матча с «Акроном» – он говорил, что беспокоится о своем здоровье. Тренер «Спартака» не стал ее забирать, оставив на столе

Деяну Станковичу подарили аптечку.

Главный тренер «Спартака » после матча против «Акрона » (1:1) получил от журналиста в подарок аптечку. Тренер красно‑белых не стал забирать ее с собой, оставив ее на столе.

Напомним, Станкович после поражения от «Балтики» во втором туре РПЛ (0:3) говорил, что переживает за состояние своего здоровья.

Станкович после 0:3 с «Балтикой»: «Я уже устал. Беспокоюсь о своем здоровье, если честно»