«Спартак» может не продлить контракт с Зобниным

«Спартак» может не продлить контракт с Романом Зобниным.

По данным Metaratings.ru, московский клуб на данный момент не обсуждал с Романом Зобниным продление контракта, который истекает летом 2026 года.

К этому вопросу могут вернуться зимой, но есть вероятность, что полузащитник по итогам сезона-2025/26 покинет клуб свободным агентом.

Зобнину выступает за «Спартак » с 2016 года. В этом сезоне Роман дважды вышел на замену в матчах Мир РПЛ против махачкалинского «Динамо» и «Акрона», проведя на поле 12 минут.