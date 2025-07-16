Чемпионат мира-2025. Австралия лидирует в медальном зачете, Россия пока без наград
Австралия лидирует в медальном зачете водного ЧМ-2025, Россия – пока без наград.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Медальный зачет
После 2 видов из 77
1. Австралия – 1-0-1 (2)
2. Германия – 1-0-0 (1)
3. Италия – 0-2-0 (2)
4. Монако – 0-0-1 (1)
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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