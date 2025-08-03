Станкович о «Спартаке»: «Нам нужно усилить одну позицию, мы 10 месяцев говорим с клубом об этом. Какая позиция? Попробуйте угадать»

Деян Станкович сказал, что «Спартаку» нужно усилить одну позицию.

В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с «Акроном » (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ .

– Как оцените дебют Жедсона?

– В целом мы его игрой довольны. Мы понимали изначально, что он не сможет сыграть все 90 минут, на самом деле даже 45. Но мы поговорили и приняли это решение, в итоге 15-20 минут он играл хорошо. В целом команда плохо вошла в это игру. Жедсон – топ‑игрок, он принесет нам много пользы.

– Второй раз «Спартак» заканчивает матч в меньшинстве.

– Действительно, у нас много красных карточек. Если в случае с Маркиньосом он не заслуживал карточки, то в эпизодах Хлусевича все было заслуженно. Это зависит от характера человека, в течение одного тайма очень сложно сделать два таких фола, в футболе такое случается.

Я никогда не говорю об индивидуальных ошибках, потому что нужно защищать ребят. Мы понимаем, какие у нас есть проблемы. Я уже говорил с клубом об этом, обсуждал еще с ноября, нам нужно усилить одну позицию, мы говорим об этом в течение 10 месяцев. Какая позиция? Попробуйте угадать сами, – сказал тренер «Спартака ».