Для российских пловцов чемпионат мира в Сингапуре – четвертый в истории по успешности
ЧМ-2025 по плаванию стал для россиян четвертым в истории по результативности.
На чемпионате мира в Сингапуре российские пловцы завоевали восемь медалей – три золота, четыре серебра и бронзу.
Лучше российские пловцы выступали только на четырех чемпионатах – в 1994 году (4-5-2), в 2019-м (3-7-6) и в 2017-м (3-3-4).
Последние три чемпионата мира россияне пропустили из-за отстранения.
