Хлусевич получил две желтые за минуту и был удален в матче с «Акроном». Игрокам «Спартака» показали две красные в прошлом туре

Даниил Хлусевич удален в матче «Акрон» – «Спартак».

Полузащитник красно-белых нарушил правила на хавбеке хозяев Максиме Бодыреве на второй добавленной к первому тайму минуте получил вторую желтую карточку.

Первую желтую Хлусевич получил на первой добавленной минуте, сбив Роберто Фернандеса Торо рядом с центральным кругом.

Стоит отметить, что в матче прошлого тура против «Балтики» (0:3) у «Спартака» удалили двух игроков – Антона Заболотного и Маркиньоса.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.