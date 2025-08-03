Хлусевич получил две желтые за минуту и был удален в матче с «Акроном». Игрокам «Спартака» показали две красные в прошлом туре
Даниил Хлусевич удален в матче «Акрон» – «Спартак».
Полузащитник красно-белых нарушил правила на хавбеке хозяев Максиме Бодыреве на второй добавленной к первому тайму минуте получил вторую желтую карточку.
Первую желтую Хлусевич получил на первой добавленной минуте, сбив Роберто Фернандеса Торо рядом с центральным кругом.
Стоит отметить, что в матче прошлого тура против «Балтики» (0:3) у «Спартака» удалили двух игроков – Антона Заболотного и Маркиньоса.
