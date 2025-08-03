«Динамо» продало за 12 млн евро Карраскаля «Фламенго», контракт – до 2029-го

«Динамо» объявило о переходе вингера Хорхе Карраскаля во «Фламенго ».

Согласно Transfermarkt, бело-голубые получат за 27-летнего игрока сборной Колумбии 12 млн евро, а сам Карраскаль подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2029 года.

Футболист провел в «Динамо » два сезона и выиграл с командой бронзу РПЛ-2024. Всего в 64 матчах за москвичей на счету Карраскаля 9 голов и 12 ассистов.