«Динамо» продало за 12 млн евро Карраскаля «Фламенго», контракт – до 2029-го
«Динамо» объявило о переходе вингера Хорхе Карраскаля во «Фламенго».
Согласно Transfermarkt, бело-голубые получат за 27-летнего игрока сборной Колумбии 12 млн евро, а сам Карраскаль подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2029 года.
Футболист провел в «Динамо» два сезона и выиграл с командой бронзу РПЛ-2024. Всего в 64 матчах за москвичей на счету Карраскаля 9 голов и 12 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
